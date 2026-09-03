Caso Ranucci, il “consiglio” dei detenuti in carcere a D’Avino: non fare l’interrogatorio

ROMA- C’è aria pesante in carcere intorno agli indagati per la bomba contro l’abitazione di Sigrifido Ranucci. Come riportato da “Il Giornale”, infatti, oltre alla vicenda dell’aggressione subita da Valter Lavitola, che sarebbe stato schiaffeggiato da alcuni detenuti e si sarebbe riparato in cella, anche uno dei tre indagati per aver organizzato ed eseguito il raid di Torvajanica del 16 ottobre 2025, Pellegrino D’Avino, sarebbe stato avvicinato da alcuni detenuti prima e in cella da un altro detenuto, che gli avrebbero consigliato, come riporta nel suo articolo su “Il Giornale” Pasquale Napolitano, di non rilasciare dichiarazioni e rendere interrogatorio. Tutto avvenuto nel Reparto ri Alta Sicurezza del carcere di Rebibbia. Due episodi che sarebbero già al vaglio del Dap e degli inquirenti. Nel caso di D’Avino una “velata” intimidazione. La domanda ora è molto semplice: si tratta di una azione legata al fatto che in ambiente carcerario un detenuto che rilascia dichiarazioni alla magistatura finisce nel mirino degli altri, ovvero una questione “ambientale” oppure i due eventi, quello di D’Avino e successivamente di Lavitola sono collegati in qualche modo anche alla vicende dell’indagine che riguarda l’attentato a Sigrifido Ranucci? C’è qualcosa che non si vuole far sapere su questa sempre più ingarbugliata vicenda. Anche questo ennesimo interrogativo si aggiunge alle tante domande e ai tanti dubbi che spetterà sciogliere alla Procura di Roma e ai Carabinieri, gia’ alle prese con dichiarazioni degli indagati e altri tasselli dell’indagine.