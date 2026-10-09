Caso Ranucci, anche Mutone chiede di essere interrogato dalla Procura Antimafia

ROMA- Anche il terzo arrestato del gruppo che ha materialmente piazzato la bomba contro l’ ingresso dell’ abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci comparirà nei prossimi giorni davanti al pm antimafia Edoardo De Santis. Si tratta di Saverio Mutone, quarantenne di Sperone. che era rimasto fino ad ora in silenzio, contrariamente ai suoi coindagati Pellegrino D’ Avino e Antonio Passariello, che hanno reso un lungo interrogatorio al pm antimafia ad agosto. Nei giorni scorsi avrebbe formalizzato la richiesta alla Procura della Repubblica di Roma per essere ascoltato dal magistrato che conduce le indagini sull’attentato e la bomba esplosa il 16 ottobre 2025 a Torvajanica. A formalizzare la richiesta attraverso la sua difesa. Da qualche giorno ad assistere Mutone c’è l’avvocato Carolina Schettino. Mutone e’ accusato in concorso e vario titolo con gli altri indagati di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dall’aver agito in più di cinque persone e con metodo mafioso ( per l’accusa di strage contestata dalla Dda di Roma come e’ noto non e’ stata riconosciuta la qualificazione da parte del Gip). Quale possa essere il suo contributo sarà più chiaro dopo l’interrogatorio, intanto ora si attende anche la sua versione sulle fasi che hanno caratterizzato la preparazione, i sopralluoghi e l’esecuzione dell’attentato ai danni di Ranucci. Aerre