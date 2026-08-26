Casa vacanze sul web: i Carabinieri di Montoro e Solofra denunciano due persone per truffa

I Carabinieri delle Stazioni di Montoro e Solofra, al termine di mirate attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà un uomo e una donna, entrambi della provincia di Napoli, ritenuti responsabili, a vario titolo, di tre episodi di truffa telematica.

Le indagini sono state avviate a seguito delle denunce presentate dalle vittime, che sarebbero state tratte in inganno da annunci pubblicati su una nota piattaforma online relativi a case vacanze in località turistiche della provincia di Salerno.

In particolare, un giovane di Montoro, dopo aver visualizzato un annuncio relativo a un immobile ad uso vacanze, sarebbe stato indotto a versare oltre 900 euro a titolo di acconto. Ricevuto il denaro, il presunto autore della truffa si sarebbe reso irreperibile, interrompendo ogni contatto con la vittima.

Analogo il modus operandi accertato dai Carabinieri della Stazione di Solofra. In questo caso, una pensionata e un impiegato del posto, sarebbero stati indotti a versare, ciascuno, circa 500 euro quale acconto per la locazione di un’abitazione per le vacanze. Anche in tali circostanze, la presunta truffatrice, dopo aver incassato le somme, si sarebbe resa irreperibile.

Gli accertamenti svolti dai militari dell’Arma, attraverso l’analisi della documentazione acquisita e dei dati relativi alle transazioni effettuate, avrebbero consentito di identificare i presunti autori dei raggiri, che sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, ritenuti responsabili del reato di truffa.

Le attività investigative hanno evidenziato, nei tre episodi, un analogo schema fraudolento, fondato sulla pubblicazione online di annunci relativi ad alloggi per vacanze a prezzi particolarmente convenienti, finalizzata a indurre le vittime a effettuare versamenti anticipati.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino rinnovano l’invito alla massima prudenza negli acquisti e nelle prenotazioni effettuate attraverso il web, raccomandando di verificare attentamente l’attendibilità degli annunci e dell’interlocutore, evitando di effettuare pagamenti senza aver previamente accertato l’effettiva esistenza e disponibilità dell’immobile.

Anche in occasione delle vacanze, dunque, è necessario prestare particolare attenzione: i truffatori non vanno in vacanza e possono sfruttare proprio la prospettiva di un soggiorno a prezzi vantaggiosi per mettere in atto i propri raggiri.