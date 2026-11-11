Carta senza microchip, il Tribunale riqualifica il reato e non convalida tre arresti

AVELLINO- Niente convalida dell’arresto e di conseguenza anche applicazione della misura cautelare per il possesso di una carta di identita’ elettronica priva del microchip. Il giudice monocratico del Tribunale di Avellino Fabrizio Ciccone ha rigettato le misure cautelari e non convalidato l’arresto di tre diversi indagati, che in circostanze diverse sono stati ritrovati senza il microchip nella carta di identita’, eseguiti dai Carabinieri di Atripalda, Avellino e Serino nelle ultime ventiquattro ore. Una decisione che inciderà anche sulla valutazione dei prossimi casi? A quanto pare no, visto che come ricordato in aula dal viceprocuratore onorario Isabella De Asmundis, l’ orientamento della Procura di Avellino resta quello di contestare il reato più grave, quello del 497 bis del codice penale, ovvero “Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi”. L’orientamento a cui invece ha aderito il giudice nella sua valutazione e’ quello richiamato da due decisioni (la giurisprudenza e’ ancora scarsa su un reato che si sta riscontrando di recente ) una della Corte di Cassazione dello scorso primo luglio depositata ad agosto e la seconda, invece un ordinanza del Tribunale del Riesame di Prato che aveva diversamente qualificato il reato in un 477-482 del codice penale, un falso commesso da privato in atto pubblico. Alla base della differenza di qualificazione c’è la genuinità del documento alterato. Nella ipotesi più grave (quella del 497 bis) per il giudice c’e’ il presupposto che si tratti di un atto falso ab origine, nella seconda ipotesi, quella della riqualificazione, si tiene in considerazione la circostanza che il documento è genuino ab origine. Il primo a sottolinearlo nell’udienza da poco conclusa davanti al giudice monocratico di Avellino, e’ stato l’avvocato Giacomo Sorrentino, difensore insieme all’avvocato Adriana Giordano di un trentaquattrenne di Atripalda trovato nel corso di un controllo dei Carabinieri della locale stazione con una carta priva di microchip. Sorrentino ha depositato le due decisioni che rappresentano giurisprudenza e ricordato anche di una recente decisione del Tribunale del Riesame di Napoli, per cui si attende ancora la motivazione. La Procura aveva chiesto la convalida e l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla pg. Stessa decisione per un quarantaduenne avellinese. L’uomo, difeso dall’avvocato Gerardo Santamaria, si era presentato in Caserma per denunciare lo smarrimento del microchip, visto che aveva letto sui social dei rischi di una denuncia penale che correva. Nei suoi confronti era scattato l’arresto. Anche in questo caso la difesa si è rifatta alle due decisioni, richiamando anche però l’assenza di un elemento soggettivo. Lo stesso fatto che il quarantaduenne si fosse recato in Caserma faceva infatti venire meno l’ipotesi di un uso dell’atto falso. Rigettata la richiesta di misura anche per lui e non convalidato l’arresto. In ultimo l’udienza per una quarantanovenne di Roma fermata in un controllo dai Carabinieri della Stazione di Serino, difesa dall’avvocato Chiara Preziosi. Anche per lei la riqualificazione della contestazione provvisoria e il rigetto di misura cautelare e non convalida dell’arresto. Per tutti il processo per direttissima sarà definito tra dicembre e gennaio. Aerre