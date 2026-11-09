Carta senza microchip, il Riesame annulla l’obbligo di presentazione alla pg per un 40enne

MONTORO- Una decisione del Tribunale del Riesame di Napoli potrebbe riaprire la questione legata alla qualificazione giuridica del reato di rimozione del microchip dalla carta di identita’ elettronica. Un fenomeno preoccupante, su cui da settimane si susseguono arresti e convalide. Uno dei quali riguarda un caso di un quarantenne di Forino che si era presentato in Caserma a Montoro ed aveva esibito una carta di identita’ elettronica priva di microchip. Lo stesso era stato arrestato dai Carabinieri di Montoro e il giudice monocratico del Tribunale di Avellino aveva convalidato l’arresto e applicato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Misura impugnata dal difensore del quarantenne, il penalista Antonio Iannaccone, davanti ai giudici del Tribunale della Liberta’. I magistrati dell’Ottava Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli hanno annullato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria applicata dopo la convalida dell’arresto nei confronti del quarantenne da parte dei Carabinieri della Stazione di Montoro. Sara’ determinante quello che sarà riportato nelle motivazioni della decisione, che saranno depositate entro 45 giorni. Nel caso i magistrati del Tribunale della Liberta’ abbiano valutato l’ insussistenza delle esigenze cautelari, allora non ci sarà una questione giuridica. Se invece la decisione riguarda la qualificazione giuridica dei fatti. La difesa gia’ in sede di convalida, richiamando una sentenza piuttosto recente della Cassazione, aveva rilevato che nella fattispecie si trattasse di un falso commesso da privato in atto pubblico.

LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA CONDOTTA

Perche’ si tratta di una decisione importante per la qualificazione giuridica del reato collegato alla asportazione chirurgica del microchip?

Fino a questo momento l’orientamento da parte della Procura di Avellino nel qualificare la condotta delittuosa e’ quella di di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi validi per l’espatrio, quello punito dall’articolo 497bis. Un reato per cui l’arresto e’ obbligatorio. Questo nel caso in cui la carta di identità sia valida per l’espatrio. Nel caso non sia invece valida per l’espatrio sono contestati i reati di l’art. 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato) in relazione all’art. 477 c.p. (Falsità materiale commessa da P.U. in certificati o autorizzazioni amministrative). Ci sarebbe una nuova interpretazione per cui l’alterazione della carta di identità configurerebbe il reato di Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (490-491 bis del codice penale). Bisognerà attendere le motivazioni del Tribunale del Riesame di Napoli per chiarire quale possa essere la qualificazione giuridica del reato, sempre più in crescita anche in Irpinia.