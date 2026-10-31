Carovita e guerre, gli studenti non mollano: sara’ mobilitazione permanente in Irpinia

AVELLINO- “Confermiamo lo stato di mobilitazione permanente che abbiamo proclamato in questa provincia e ricordiamo che nelle precedenti manifestazioni c’è stata tantissima partecipazione e siamo assolutamente sicuri che nelle prossime manifestazioni comunque la risposta sarà positiva”. Le parole di Antonio Marzio Liuzzi, uno dei riferimenti in provincia di Avellino dei Giovani Comunisti dimostrano che gli studenti non sono certo scoraggiati dai numeri del corteo organizzato questa sera contro guerra e carovita. Anzi rilanciano, annunciando la mobilitazione del venti novembre, giorno dello sciopero generale e della mobilitazione mondiale degli studenti. All’appuntamento di San Ciro, che avrebbe dovuto saldare l’unione tra studenti e lavoratori, in particolare gli agricoltori, del popolo sceso in campo con i trattori non si sono registrate presenze, ma nulla che possa scoraggiare Collettivo Studentesco e Giovani Comunisti, che hanno sfilato ricordando come il Governo finanzi guerre e non sociale e scuola.

LIUZZI : QUESTO PAESE CONTRO LE SCELTE INIQUE DEL GOVERNO

“A partire dai cinquantamila di ieri a Napoli per lo sciopero generale, a dimostrazione che nel Paese c’è una crescente insofferenza nei confronti del Governo che invece di risolvere i problemi concreti degli italiani, preferisce fare delle cose inique. Pensa alla personalizzazione delle targhe delle auto invece di dare risposte concrete contro carovita, affitti altissimi e salari bassi”.