Caro carburanti, Alaia (Pd): «La protesta di autotrasportatori e agricoltori riguarda tutti»

«Siamo al fianco di fa muovere il Paese, al fianco degli autotrasportatori e degli agricoltori che in questi giorni stanno manifestando anche in Irpinia contro l’aumento insostenibile del prezzo dei carburanti. La loro non è una battaglia che riguarda soltanto due categorie produttive, ma una questione che interessa l’intera collettività. Quando aumenta il costo del gasolio per chi coltiva la terra e per chi trasporta le merci, crescono i costi di produzione e distribuzione e le conseguenze finiscono inevitabilmente per ricadere sui cittadini». Lo dichiara Marco Alaia, segretario provinciale del Partito Democratico di Avellino, intervenendo sulla mobilitazione degli autotrasportatori e degli agricoltori che sta interessando anche la provincia irpina.

«Parliamo di lavoratori e piccoli imprenditori che ogni giorno garantiscono il funzionamento di settori fondamentali della nostra economia – così continua – e che oggi si trovano a fare i conti con costi sempre più difficili da sostenere. La loro esasperazione non può essere ignorata. Il Governo ha il dovere di intervenire con urgenza, riducendo il peso della tassazione sui carburanti e mettendo in campo sostegni concreti per le categorie maggiormente colpite».

«In una provincia come l’Irpinia – aggiunge il segretario dem – dove il trasporto su gomma è essenziale per collegare le aree interne ai principali mercati e dove l’agricoltura rappresenta una componente importante dell’economia locale, il caro gasolio rischia di aggravare difficoltà già esistenti. A essere penalizzate sono soprattutto le piccole imprese, che hanno minori possibilità di assorbire gli aumenti e di trasferirli sui prezzi senza perdere competitività».

«La protesta deve trovare ascolto nelle istituzioni – aggiunge Alaia – e tradursi rapidamente in soluzioni. È altrettanto importante garantire la circolazione delle merci, gli approvvigionamenti e la continuità dei servizi essenziali, perché non siano altre imprese e famiglie a pagare ulteriormente il prezzo di questa emergenza».

«La Federazione provinciale del Partito Democratico di Avellino esprime la massima solidarietà ai lavoratori in mobilitazione. Chiediamo meno tasse sul carburante, interventi efficaci contro gli aumenti dei costi e soprattutto maggiore attenzione e rispetto per chi, con il proprio lavoro, contribuisce ogni giorno a far muovere il Paese», conclude Alaia.