Carmine compie 100 anni e non molla la zappa: a Grottolella il segreto della longevità è nell’amore per la terra

Oggi, 9 novembre, Carmine Porriciello ha raggiunto il secolo di vita, regalando un giorno di immensa gioia alla figlia Anastasia e al figlio Costantino, che gli augurano salute, serenità e felicità. Un florilegio di affetto è giunto al festeggiato anche dai fratelli Lorenzo e Antonio, dal genero Bruno Magliacane e dai nipoti Riccardo, Davide ed Elisa, desiderosi di vederlo sempre circondato da allegria. A unirsi ai festeggiamenti sono stati tutti i parenti, il parroco Don Marcelo, la presidente dell’Azione Cattolica Graziana Guerriero e l’intera compagine della Libertas Grottolella, tra dirigenti, staff tecnico, atleti e tifosi. Non sono mancati gli auguri istituzionali da parte dell’amministrazione comunale di Grottolella. Il sindaco Antonio Spiniello, insieme agli amministratori e ai dipendenti, ha consegnato a Carmine una targa commemorativa e un mazzo di fiori. Un riconoscimento doveroso per una persona che rappresenta la quintessenza dei valori della comunità irpina, fatta di sacrificio, famiglia e attaccamento alla terra.

Eppure, per Carmine, quello di oggi non è stato un giorno di festa convenzionale, ma una giornata come tante altre. A dispetto di un compleanno così importante, stamattina lo si è visto armato di zappa, intento a curare il suo orto vicino casa con la solita dedizione. Una vitalità che lascia trasecolare chiunque lo incontri. Per lui, il passare degli anni sembra un concetto lontano, quasi non lo riguardasse. Continua a lavorare la terra con il sorriso di chi ha trovato il segreto per non invecchiare mai dentro, dimostrando che la vera giovinezza non risiede nel numero degli anni, ma nella passione che si mette in ogni singola giornata.