Ancora violenza contro la Polizia Penitenziaria nella Casa Circondariale di Ariano Irpino. Un detenuto ha aggredito gli agenti utilizzando uno stendino, provocando lesioni a due poliziotti, che hanno riportato prognosi rispettivamente di 20 e 7 giorni. Per riportare la situazione sotto controllo si è reso necessario richiamare in servizio anche personale fuori servizio.

L’episodio si è verificato nel corso della notte appena trascorsa. Il detenuto, dopo aver dichiarato di non sentirsi bene, una volta fatto uscire dalla propria camera detentiva, si è improvvisamente scagliato contro il personale di Polizia Penitenziaria, colpendolo con uno stendino. La situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario l’intervento di ulteriori unità di personale per riportare la calma e ripristinare le condizioni di sicurezza. L’uomo è stato successivamente accompagnato nelle camere di sicurezza, mentre i due agenti feriti hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere.

«Siamo di fronte all’ennesimo episodio che conferma quanto sia diventato difficile e rischioso garantire quotidianamente la sicurezza negli istituti penitenziari», denuncia Marcello Bosco, segretario SAPPE della Casa Circondariale di Ariano Irpino, che esprime solidarietà e vicinanza ai colleghi feriti, augurando loro una pronta guarigione. «Non è accettabile che il personale debba affrontare situazioni di tale pericolosità, mettendo a repentaglio la propria incolumità e arrivando a dover ricorrere al sacrificio di colleghi richiamati fuori servizio per fronteggiare le emergenze».

Sulla vicenda interviene anche Marianna Argenio, vicesegretario regionale SAPPE Campania, che evidenzia la crescente gravità degli eventi critici negli istituti penitenziari e la necessità di garantire condizioni di lavoro più sicure agli appartenenti al Corpo. «Le aggressioni, le tensioni e le situazioni di emergenza non possono essere considerate una normalità. Dietro ogni episodio ci sono donne e uomini che, con professionalità e senso del dovere, continuano a garantire sicurezza e legalità, spesso in condizioni difficilissime. Occorrono interventi concreti, non più rinviabili».

Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, esprime il più grande apprezzamento per il lavoro svolto dalle donne e dagli uomini della Polizia Penitenziaria, ma manifesta altrettanta forte preoccupazione per la successione quotidiana di gravi eventi critici che si verificano nelle carceri italiane.

«Il personale dimostra ogni giorno straordinaria professionalità, coraggio, equilibrio e senso dello Stato. Ma non possiamo continuare a chiedere ai poliziotti penitenziari di fronteggiare aggressioni, violenze, traffici illeciti, tentativi di introduzione di droga e telefoni e situazioni di grave rischio senza mettere concretamente a loro disposizione gli strumenti necessari.



Servono investimenti urgenti nella formazione, nell’aggiornamento professionale, nelle dotazioni tecnologiche e nei dispositivi di sicurezza. La Polizia Penitenziaria deve essere messa nelle condizioni di prevenire e contrastare con sempre maggiore efficacia ogni forma di illegalità delinquenziale all’interno delle carceri».

Capece torna quindi a denunciare una questione che il SAPPE considera assolutamente prioritaria: la carenza di personale negli istituti e il continuo ricorso a procedure di interpello per assegnare poliziotti agli uffici centrali dell’Amministrazione Penitenziaria. «Basta interpelli per gli uffici della sede centrale del DAP! I poliziotti servono in carcere, in prima linea! È in istituto che si affrontano quotidianamente le emergenze, le aggressioni, le attività di contrasto all’illegalità e le difficoltà di una gestione penitenziaria sempre più complessa. Non possiamo sottrarre ulteriori unità operative alle carceri mentre il personale è sottoposto a carichi di lavoro insostenibili e deve persino richiamare colleghi fuori servizio per fronteggiare situazioni di emergenza. Le priorità dell’Amministrazione devono essere chiare: rafforzare gli organici degli istituti, garantire strumenti adeguati e tutelare concretamente chi lavora ogni giorno in prima linea».