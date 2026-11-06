Carcere Bellizzi, minacce alla comandante Perillo e agente aggredito: parte il processo

AVELLINO- Avevano chiesto di parlare con il comandante della Penitenziaria o il direttore e una volta nell’ufficio dell’allora comandante reggente, avevano iniziato a minacciare, danneggiare quanto si trovasse nell’ ufficio e tentare di aggredire la stessa comandante. Fatto non avvenuto per l’intervento del personale presente al momento dell’ atto. Per questo motivo ieri è partito il processo ad un detenuto accusato di minacce e lesioni. In aula, davanti al giudice monocratico Giampiero Scarlato e’ stata ascoltata la comandante della Polizia Penitenziaria Tiziana Perillo, vittima delle minacce e del tentativo di aggressione da parte del detenuto. La stessa Perillo ha raccontato, rispondendo alle domande del viceprpcuratore De Nisco, che il 12 luglio 2024, all’epoca vicecomandante, mentre era intenta all’interno dell’ufficio comando alla firma dei registri degli atti d ufficio, era stato accompagnato il detenuto a processo insieme al suo compagno di cella, perché agli agenti avevano riferito che volevano parlare con il comandante o il direttore. Una vicenda per cui, la stessa Perillo non aveva ricevuto nessun feedback o alcun tipo di notizia da parte degli agenti, per cui con non poca fatica, dato lo stato di agitazione dei due detenuti, aveva cercato di comprendere per quale motivo avessero chiesto udienza con il comandante. Al termine era stato spiegato che il detenuto a processo perché presunto autore delle minacce e della resistenza al personale del carcere intendeva avallare la richiesta del proprio compagno di cella che doveva rientrare nella sede di appartenenza in Calabria perche’ era esaurito il periodo di permesso e trasferimento per consentire i colloqui con la sua compagna in Campania. Ad un certo punto il detenuto avrebbe inizio a colpire le cose presenti nell’ufficio, minacciando di creare tensioni all interno del Reparto dove era allocato. A nulla era valso il tentativo di calmarlo e recepire le sue richieste da parte della comandante. Perché rientrando nell’ufficio comando, il detenuto aveva cercato di aggredire la Perillo. Avrebbe asserito di non avere paura nemmeno in udienza di aggredire il giudice, anche lei donna e neanche di aggredire la stessa comandante. Tra l’altro l’eventuale decisione sul trasferimento non era di competenza del comandante. Il prossimo 4 marzo si chiuderà il processo con la discussione delle parti..