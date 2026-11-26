AVELLINO- Ancora un episodio di violenza alla Casa Circondariale di Avellino, dove un detenuto ha aggredito un appartenente alla Polizia Penitenziaria colpendolo con uno schiaffo al volto, dopo il diniego a una sua richiesta. Il SAPPE esprime piena solidarietà e apprezzamento per il personale, ma denuncia una situazione organizzativa e gestionale che non può più essere ignorata. «Esprimiamo il nostro più vivo apprezzamento per le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria che, anche in condizioni di estrema difficoltà, continuano a garantire con professionalità, sacrificio e senso dello Stato l’ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari. Ma, accanto al riconoscimento del loro straordinario lavoro, non possiamo nascondere la forte preoccupazione per il susseguirsi di gravi eventi critici che si verificano quotidianamente nelle carceri italiane». È quanto dichiarano Donato CAPECE, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, e Marianna Argenio, vicesegretario regionale SAPPE Campania, intervenendo sull’ennesima aggressione verificatasi presso la Casa Circondariale di Avellino.

L’episodio si è consumato pochi minuti fa, quando un detenuto, dopo aver visto respinta una propria richiesta, ha reagito aggredendo un agente di Polizia Penitenziaria e colpendolo con uno schiaffo al volto. Un fatto che conferma il clima di crescente tensione all’interno dell’istituto e le difficoltà affrontate quotidianamente dal personale nel far rispettare le regole penitenziarie.

«Non è più tollerabile che chi indossa una divisa e rappresenta lo Stato debba mettere quotidianamente a rischio la propria incolumità per garantire la sicurezza degli istituti. Le aggressioni non possono essere considerate episodi ordinari né tantomeno essere derubricate a semplici criticità della vita penitenziaria. Siamo di fronte a un’emergenza che richiede risposte immediate, concrete e non più rinviabili», sottolineano i vertici del SAPPE. Ma le criticità della Casa Circondariale di Avellino vanno ben oltre l’ennesimo episodio di violenza. Il sindacato denuncia una persistente carenza di personale nel ruolo dei sottufficiali, l’assenza di un protocollo d’intesa locale sottoscritto con le organizzazioni sindacali da parte dell’attuale Direzione, nonché condizioni strutturali e lavorative che continuano a destare forte preoccupazione. A ciò si aggiunge una popolazione detenuta sensibilmente superiore alla capienza regolamentare, circostanza che aggrava ulteriormente il quadro operativo e rende indispensabile una gestione autorevole, stabile e adeguatamente programmata. «Non condividiamo le rappresentazioni di una realtà lavorativa che sarebbe sensibilmente migliorata. Se oggi l’istituto può contare su maggiori condizioni di sicurezza, il merito è soprattutto delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria, che con abnegazione e professionalità sopperiscono quotidianamente a carenze organizzative e gestionali. Non si può continuare a scaricare sulle spalle del personale il peso di un sistema che non offre risposte adeguate». Il SAPPE annuncia che entro la prima decade di dicembre il segretario generale Donato CAPECE visiterà la Casa Circondariale di Avellino, incontrando il personale e verificando direttamente le condizioni strutturali e operative dell’istituto. Al termine della visita sarà predisposta una dettagliata informativa da sottoporre ai vertici dell’Amministrazione penitenziaria, nella quale saranno rappresentate tutte le criticità riscontrate, comprese le condizioni di fatiscenza dei locali e le situazioni di disagio vissute quotidianamente dagli operatori.

«Chiederemo con determinazione un intervento delle competenti Autorità dipartimentali affinché si proceda all’assegnazione di un Direttore titolare, in grado di assumere pienamente la responsabilità gestionale dell’istituto, affrontare le emergenze, programmare interventi strutturali e organizzativi e ristabilire corrette e costruttive relazioni sindacali. Con questa gestione non si va da nessuna parte: il personale ha bisogno di una guida stabile, di una direzione autorevole e di obiettivi chiari».

CAPACE e ARGENIO pongono quindi l’accento sulla necessità di un intervento complessivo che restituisca dignità e sicurezza al lavoro della Polizia Penitenziaria. «Servono investimenti urgenti e strumenti adeguati: formazione, aggiornamento professionale continuo e dotazioni tecnologiche moderne. Le donne e gli uomini del Corpo devono essere messi nelle condizioni di prevenire e contrastare con sempre maggiore efficacia ogni forma di illegalità e di comportamento delinquenziale all’interno delle carceri. Non bastano attestati di solidarietà dopo le aggressioni: occorrono risorse, organizzazione, formazione e strumentioperativi».«Dietro ogni uniforme – concludono – ci sono donne e uomini, ma anche famiglie che vivono con apprensione la consapevolezza dei rischi che i propri cari affrontano ogni giorno. La sicurezza di un carcere non può poggiare esclusivamente sul sacrificio del personale. Lo Stato ha il dovere di tutelare chi ogni giorno lo rappresenta. Il SAPPE non intende più accettare rinvii, promesse o giustificazioni: ad Avellino, come nel resto del sistema penitenziario, è arrivato il momento delle risposte concrete».