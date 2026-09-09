Carcere Ariano Irpino, la visita della Camera Penale di Benevento: accendere i riflettori sulle condizioni detentive

ARIANO IRPINO- Nell’ambito dell’iniziativa “Ristretti in agosto”, promossa dall’Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali Italiane, oggi una delegazione della Camera Penale di Benevento ha fatto visita alla Casa Circondariale di Ariano Irpino. La delegazione della Camera Penale è stata composta dal Presidente, Avv. Nico Salomone, dal Segretario, Avv. Domenico Rossi, dal componente di giunta, Avv. Enrico Riccio, e dal Responsabile della scuola di formazione, Avv. Carmine Monaco.A rappresentare l’Ordine degli Avvocati di Benevento il Consigliere, Avv. Fabio Russo, che si è unito all’iniziativa.Hanno partecipato attivamente alla visita anche i nostri iscritti, gli avvocati: Giovanni Pratola, Achille Cocco, Manuela Ciani e Salvatore Favello. Continua l’impegno costante dell’avvocatura penalista per accendere i riflettori sulle condizioni detentive, sul rispetto dei diritti fondamentali e sulla realtà degli istituti penitenziari del nostro territorio.