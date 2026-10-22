Carburante, la situazione resta critica, Baratta: grazie a Prefetto e Questura garantito solo per servizi essenziali

AVELLINO- La domanda che ognuno si sta facendo o arriva da ogni parte in queste ore e’ : dove possiamo fare rifornimento di carburante? Proprio benzina e diesel, nonostante si parli di una attenuazione dei blocchi in queste ore anche in Irpinia, restano la criticita’ piu’ grave. “La situazione non è proprio ottimale”. E’ quello che spiega Massimo Baratta, presidente provinciale della FIGISC (Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, affiliata a Confcommercio) per la provincia di Avellino. “Gli impianti al momento sono quasi tutti chiusi e i due depositi più importanti che riforniscono l’ottanta per cento dei distributori in Campania sono bloccati”. Per il predidente Figisc bisogna aspettare “domani per capire queste iniziative adottate dal Governo che effetto sorttoranno. Purtroppo pare che il Consiglio dei Ministri non abbia sortito gli effetti desiderata”. In Irpinia, intanto, spiega Baratta: “attraverso lo sforzo del prefetto e della Questura, attraverso depositi fuori regione o ancora capaci di poter erogare rifornimenti, si sta facendo in modo di rifornire qualche impianto e garantire il rifornimento ai mezzi necessari ai servizi essenziali, ovvero alla sanità e alle forze dell’ordine. Al momento e così, ce qualche impianto che sarà rifornito. Resta questa crisi importante che non so come si potrebbe risolvere. Per fortuna si è riuscito a rifonire i mezzi necessari per queste finalità essenziali come sicurezza e salute”.