Negli ultimi giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato il loro impegno nella realizzazione di incontri di prossimità, finalizzati a sensibilizzare e informare giovani su tematiche di grande rilevanza sociale. Tali iniziative rientrano nell’ampio programma dell’Arma dei Carabinieri volto alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi.

Nell’ambito del progetto “Cultura della Legalità”, il Comandante della Compagnia Carabinieri Solofra e il Comandante del Nucleo Antisofisticazione e Sanità Carabinieri di Salerno hanno svolto, con gli studenti del Liceo Enogastronomico di Montoro, un confronto sul senso della legalità e sulla sicurezza alimentare. Nella platea ha suscitato particolare interesse l’analisi di alcuni casi concreti affrontati dai militari specializzati nello specifico settore ispettivo durante le attività di controllo sul territorio. Partendo dall’esperienza operativa, il Comandante del N.A.S. Carabinieri di Salerno ha illustrato gli aspetti giuridici e pratici legati alla tracciabilità e alla corretta conservazione degli alimenti, soffermandosi sui gravi rischi sanitari derivanti dal mancato rispetto dei rigorosi protocolli di legge.

L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di gettare le basi per una vera e propria etica enogastronomica e sanitaria sostenibile. Un percorso indispensabile per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, chiamati a tutelare la salute pubblica garantendo ogni giorno prodotti e servizi, come sottolineato durante l’incontro, «al gusto di legalità».

La partecipazione attenta degli studenti e la soddisfazione espressa dal corpo docente confermano l’importanza della sinergia tra scuola e istituzioni. Un dialogo costante che mira a rafforzare il senso civico delle nuove generazioni e la fiducia nello Stato, partendo proprio dai banchi di scuola.

Parallelamente, i Carabinieri della Stazione di Montemarano hanno incontrato circa 70 alunni della scuola secondaria di primo grado dei plessi di Montemarano e Castelvetere sul Calore nei pressi dell’auditorium scolastico dove, gli alunni hanno conosciuto l’organizzazione dell’Arma e le principali attività istituzionali, approfondendo temi di attualità quali l’uso consapevole del telefono cellulare, i rischi del web e il fenomeno del bullismo.

L’iniziativa, accolta con grande favore tra gli studenti, proseguirà nei prossimi giorni in altri comuni della provincia, grazie all’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel garantire la sicurezza e la serenità della collettività.