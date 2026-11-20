Domani, alle ore 10.00, presso il Santuario del Santissimo Rosario di Avellino, ubicato al Corso Vittorio Emanuele, avrà luogo la cerimonia religiosa in onore della “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri. Nell’occasione verranno commemorati l’85° anniversario della “Battaglia di Culqualber” e la “Giornata dell’Orfano”.

A seguire, presso l’Archivio di Stato di Avellino, sarà inaugurata una mostra storico-documentaria dedicata alla presenza e all’attività dell’Arma dei Carabinieri in Irpinia.

Gli eventi vedranno la partecipazione di Autorità civili e militari, degli orfani e delle vedove dell’Arma nonché di una rappresentanza di Carabinieri, sia in servizio che in congedo, e di loro familiari.