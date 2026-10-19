Capriglia Irpina, una tavolata di 50 metri unisce il paese

Domenica 18 ottobre 2026, in occasione della 18ª Festa della Vendemmia e Giornata del Ringraziamento, il cuore di Capriglia Irpina ha battuto più forte lungo Via Roma. Come da tradizione, ma con un’energia rinnovata, il Comitato Organizzatore, con il patrocinio del Comune, ha dato vita a un evento che ha superato ogni aspettativa: il Pranzo Sociale. Una tavolata record.

L’immagine che resterà impressa nella memoria di tutti i presenti è quella di una tavolata unica, ininterrotta, lunga ben 50 metri. Sotto le tensostrutture allestite per l’occasione, Via Roma si è trasformata in un’unica, grande sala da pranzo a cielo aperto. Non semplici commensali, ma un’intera comunità – o quasi – riunita per celebrare i frutti della terra e il valore dello stare insieme.

Riprendendo lo slogan dell’edizione, “Na vota… tra mosto, risate e core”, l’atmosfera è stata elettrica fin dal primo momento. La foto scattata durante l’evento immortala il momento culminante: il brindisi collettivo. Centinaia di mani alzate, bicchieri sollevati al cielo in un coro di gioia, mentre la musica di Ciro Di Roma faceva da colonna sonora al convivio.

L’evento ha confermato l’attenzione dell’organizzazione verso tutti i cittadini, con la disponibilità di menù Gluten Free, garantendo che nessuno rimanesse escluso dalla festa. Dopo la Benedizione dei mezzi e dei prodotti agricoli avvenuta la mattina in Piazza S. Nicola, il pranzo ha rappresentato il momento di massima aggregazione, dimostrando che a Capriglia Irpina la tradizione non è solo un ricordo del passato, ma un vivo motore di comunità.Un ringraziamento va al Comitato per aver orchestrato una giornata perfetta, dove il gusto del vino nuovo si è mescolato alla gioia di ritrovarsi, tutti insieme, intorno allo stesso tavolo.