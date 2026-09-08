“Cantieri Sicuri”: arriva il camper di Formedil e Inail per una formazione “itinerante” sulla sicurezza sul lavoro

È stato presentato questa mattina, nella sede di Formedil Avellino ad Atripalda, il nuovo camper del progetto “Cantieri Sicuri”, iniziativa condivisa con Formedil Benevento e Inail Campania. Un passo avanti concreto nella diffusione della cultura della prevenzione, con l’obiettivo di trasformare la sicurezza da obbligo formale a pratica quotidiana. Il mezzo, allestito come una aula mobile, raggiungerà direttamente i luoghi di lavoro per affiancare imprese e operai con attività di formazione, addestramento e verifiche tecniche. A bordo sono presenti strumenti per rilevare le condizioni reali dei cantieri: microclima, rumore, vibrazioni meccaniche e altri parametri utili a valutare i rischi.

All’incontro inaugurale, moderato dal giornalista Marco Monetta, hanno preso parte operatori del settore, rappresentanti istituzionali e delle parti sociali. Ha portato il proprio saluto anche il comandante provinciale dei Carabinieri di Avellino, colonnello Angelo Zito.

Il presidente di Formedil Avellino, Antonio Prudente, ha sottolineato il valore del progetto cofinanziato con Inail: «Essere presenti nei cantieri significa accompagnare lavoratori e imprese nella pratica quotidiana della sicurezza. Non è un obbligo da spuntare, ma un investimento sulla vita delle persone».

Un concetto ripreso dalla direttrice di Inail Campania, Adele Pomponio, che ha richiamato l’importanza della consapevolezza: «Un sistema partecipato di prevenzione nasce dal dialogo diretto con imprese e lavoratori. Solo così si crea una sinergia reale tra territori, istituzioni e mondo produttivo». La direttrice dell’ente ha ricordato anche i dati più recenti: nel primo semestre 2026 le denunce di infortunio sul lavoro hanno raggiunto 213.985 casi, con un aumento del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nelle Costruzioni l’incremento è del 2,6%, mentre in Campania sale all’8,2%.

Per un approfondimento quantitativo, si riportano qui di seguito i dati Inail di giugno: Infortuni sul lavoro – Dati INAIL giugno 2026

Il presidente di Formedil Benevento, Raffaele Gatti, ha evidenziato come la collaborazione tra Irpinia e Sannio nasca anche dalle caratteristiche comuni dei due territori: «Ogni cantiere è diverso. Cantieri Sicuri porta sul posto informazioni e strumenti calibrati sulle attività che si stanno svolgendo».

Il vicepresidente Andrea Lanzetta ha ricordato il percorso avviato con i Cpt: «Dobbiamo superare la logica della sicurezza come burocrazia. Il camper ci permette di muoverci come il mondo edile e di rafforzare una responsabilità condivisa».

Il vicepresidente di Formedil Avellino, Massimo Graziano, forte della propria esperienza come RLST, ha richiamato il valore di un lavoro costruito nel tempo: «Parliamo di aspetti tangibili, perché la sicurezza riguarda chi ogni giorno entra in cantiere e deve poter tornare a casa. È un impegno che parte dai Cpt, passa per il Csf e oggi trova continuità in Formedil, dentro una bilateralità sana». Il camper si presenta come simbolo di una formazione che sceglie di muoversi, di raggiungere i cantieri e di parlare direttamente ai lavoratori. Un’idea sintetizzata dalle frasi impresse sulla carrozzeria: «Fermati un attimo. Riparti in sicurezza!» e «Perché ogni giornata deve finire bene».