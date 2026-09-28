Camper della Salute in movimento, ad ottobre cinque nuovi appuntamenti gratuiti

L’Asl Avellino rinnova il proprio impegno per la prevenzioneattraverso i Camper della Salute, che nel mese di ottobrefaranno tappa in cinque Comuni della provincia per offrire un accesso facilitato agli screening oncologici.
In sinergia con le amministrazioni comunali, le unità mobili dell’Asl Avellino saranno per tutti i sabati del mese di ottobre dalle ore 9:00 alle ore 14:00 a Gesualdo (3/10), Cassano Irpino(10/10), Summonte (17/10), San Potito Ultra (24/10) e ad Avellino, quartiere di Rione Mazzini (31/10).
I cittadini interessati, appartenenti alle fasce target, potranno accedere gratuitamente, su prenotazione, a:
Inoltre, presso ciascuna tappa sarà allestito un infopoint dedicato alla donazione di organi e tessuti, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e offrire l’opportunità di sottoscrivere la propria dichiarazione di volontà.
IL CALENDARIO DEI CAMPER
3 Ottobre – Gesualdo
Piazza Neviera
Prenotazioni: 334 8853085
10 Ottobre – Cassano Irpino
Via Croce 11
Prenotazioni: 320 3281059
17 Ottobre – Summonte
Piazza Alessio De Vito
Prenotazioni: 333 5800309
24 Ottobre – San Potito Ultra
Piazza Baroni Amatucci 18
Prenotazioni: 0825 981005
31 Ottobre – Avellino
Piazzetta Mazzini (area adiacente alla Chiesa Maria Santissima Montevergine)
Prenotazioni: 0825 200213
L’Asl Avellino invita la popolazione ad approfittare di queste giornate dedicate alla tutela della salute e alla prevenzione oncologica e di prenotare il proprio screening ai numeri dedicati