Camper della Salute in movimento, ad ottobre cinque nuovi appuntamenti gratuiti

L’Asl Avellino rinnova il proprio impegno per la prevenzioneattraverso i Camper della Salute, che nel mese di ottobrefaranno tappa in cinque Comuni della provincia per offrire un accesso facilitato agli screening oncologici.

In sinergia con le amministrazioni comunali, le unità mobili dell’Asl Avellino saranno per tutti i sabati del mese di ottobre dalle ore 9:00 alle ore 14:00 a Gesualdo (3/10), Cassano Irpino(10/10), Summonte (17/10), San Potito Ultra (24/10) e ad Avellino, quartiere di Rione Mazzini (31/10).

I cittadini interessati, appartenenti alle fasce target, potranno accedere gratuitamente, su prenotazione, a:

– Screening della mammella , con l’ esecuzione della mammografia riservata alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni

– Screening della cervice uterina , con l’ esecuzione del Pap Test per le donne di età compresa tra i 25 e i 29 anni e dell’HPV DNA Test per le donne tra i 30 e i 64 anni

– Screening del colon retto , rivolto a donne e uomini tra i 50 e i 69 anni, con la distribuzione del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF)

– Screening dell’Epatite C (HCV) , il test gratuito è rivolto a tutti i nati tra il 1969 e il 1989, esteso anche ai cittadini STP (Stranieri Temporaneamente Presenti)

Inoltre, presso ciascuna tappa sarà allestito un infopoint dedicato alla donazione di organi e tessuti, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e offrire l’opportunità di sottoscrivere la propria dichiarazione di volontà.

IL CALENDARIO DEI CAMPER

3 Ottobre – Gesualdo

Piazza Neviera

Prenotazioni: 334 8853085

10 Ottobre – Cassano Irpino

Via Croce 11

Prenotazioni: 320 3281059

17 Ottobre – Summonte

Piazza Alessio De Vito

Prenotazioni: 333 5800309

24 Ottobre – San Potito Ultra

Piazza Baroni Amatucci 18

Prenotazioni: 0825 981005

31 Ottobre – Avellino

Piazzetta Mazzini (area adiacente alla Chiesa Maria Santissima Montevergine)

Prenotazioni: 0825 200213

L’Asl Avellino invita la popolazione ad approfittare di queste giornate dedicate alla tutela della salute e alla prevenzione oncologica e di prenotare il proprio screening ai numeri dedicati