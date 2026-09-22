I Camper della Salute fanno tappa a Calabritto. Sabato 26 settembre appuntamento con la prevenzione oncologica dell’Asl Avellino

Il viaggio della prevenzione non si ferma. Prosegue l’impegno sul territorio provinciale dell’Asl Avellino, in collaborazione con i Comuni, per promuovere sul territorio provinciale gli screening della mammella, della cervice uterina, del colon retto e dell’Epatite C.

Sabato 26 settembre, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, i Camper della Salute faranno tappa a Calabritto, in piazza Giacomo Matteotti, per offrire ai cittadini, su prenotazione, l’accesso gratuito ai programmi di screening.

Nel corso della mattinata saranno disponibili le seguenti prestazioni per le fasce target:

Screening della mammella : mammografia gratuita per le donne tra i 50 e i 69 anni.

: mammografia gratuita per le donne tra i 50 e i 69 anni. Screening della cervice uterina : Pap Test per la fascia d’età 25-29 anni e HPV DNA Test per la fascia 30-64 anni.

: Pap Test per la fascia d’età 25-29 anni e HPV DNA Test per la fascia 30-64 anni. Screening del colon retto: distribuzione dei kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF) a uomini e donne di età compresa tra 50 e 69 anni.

distribuzione dei kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF) a uomini e donne di età compresa tra 50 e 69 anni. Screening Epatite C (HCV): test gratuito rivolto ai nati tra il 1969 e il 1989 (esteso anche ai cittadini STP).

All’interno dell’area presidiata dai camper sarà allestito anche un punto informativo sulla donazione di organi e tessuti, dove gli operatori forniranno informazioni dettagliate e raccoglieranno le dichiarazioni di volontà.

Per accedere agli screening gratuiti è obbligatoria la prenotazione chiamando il numero dedicato 350 0152019.