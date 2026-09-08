I Camper della Salute arrivano a Candida sabato 12 settembre

Continua il viaggio della prevenzione dell’Asl Avellino. Prosegue l’impegno sul territorio provinciale dell’Azienda Sanitaria Locale, in collaborazione con i Comuni, per promuovere gli screening della mammella, della cervice uterina, del colon retto e dell’Epatite C.

Sabato 12 settembre, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, i Camper della Salute faranno tappa a Candida, in via Filangieri, per offrire ai cittadini, su prenotazione:

– Screening della mammella: con l’esecuzione della mammografia riservata alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni.

– Screening della cervice uterina: con l’esecuzione del Pap Test per le donne tra i 25 e i 29 anni e dell’HPV DNA Test per le donne dai 30 ai 64 anni.

– Screening del colon retto: rivolto a donne e uomini tra i 50 e i 69 anni, con la distribuzione del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF).

– Screening dell’Epatite C (HCV): test gratuito rivolto ai nati tra il 1969 e il 1989, esteso anche ai cittadini STP (Stranieri Temporaneamente Presenti).

Sarà presente un punto informativo dedicato alla donazione di organi e tessuti per fornire informazioni e raccogliere contestualmente le dichiarazioni di volontà di coloro che desiderano sottoscrivere l’adesione.

Per usufruire degli screening – come sempre – è obbligatoria la prenotazione contattando il numero 333.8983591