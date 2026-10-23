Campania, sciolti i presidi di autotrasportatori e agricoltori: ripartono i rifornimenti

Rientra progressivamente l’emergenza legata alla protesta di autotrasportatori e agricoltori in Campania. Nella notte sono stati rimossi tutti i presidi lungo la rete autostradale, sia nel Casertano sia nel Salernitano. Sciolta anche la manifestazione a Napoli, nell’area del varco Bausan.

Restano, tuttavia, le difficoltà sul fronte dei carburanti: numerosi distributori segnalano ancora l’esaurimento delle scorte, mentre presso gli impianti rimasti operativi si registrano lunghe code.

Più lento il ritorno alla normalità nei supermercati, molti dei quali nei giorni scorsi erano rimasti con gli scaffali svuotati di numerosi prodotti. Le operazioni di approvvigionamento sono ripartite, ma servirà tempo prima che la situazione torni completamente alla normalità.