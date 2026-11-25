AVELLINO- La criminalità cambia forma anche in provincia di Avellino e quindi deve mutare la strategia del contrasto anche da parte delle istituzioni, una delle quali è l’ aggressione dei patrimoni illeciti accumulati. “L’aggressione ai patrimoni illeciti costituisce, per quello che mi riguarda, una delle strategie più efficaci per indebolire la capacità di rigenerazione dei sodalizi criminali”. Sono le parole con le quali il questore di Avellino Pasquale Picone ha chiuso oggi il suo intervento di saluto al convegno sulla “Metamorfosi del Processo Penale” organizzato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati nell’aula Livatino di Palazzo di Giustizia, con la presenza di esponenti della magistratura, il presidente della I Sezione Penale della Corte di Cassazione Giuseppe De Lucia e il pm antimafia Henry Jhon Woodcock e i penalisti Raffaele Tecce, Generoso Pagliarulo e Antonino Sessa, docente universitario. Il tema del confronto: il doppio binario nei processi di criminalità organizzata e contro la pubblica amministrazione. “La criminalità organizzata è un fenomeno in continua e costante evoluzione, anche in questa provincia, che è capace di sfruttare le proprie energie, i propri strumenti, le proprie forme, che sono materie. Di fronte a questa capacità di metamorfosi, anche le istituzioni devono dare delle risposte”. Ha iniziato così il suo intervento il questore di Avellino. Ricordando anche quale è uno degli strumenti più efficaci: ” Uno degli strumenti su cui vorrei relazionare oggi e’ quello delle misure di prevenzione, anche patrimoniali, che oltre al momento repressivo delle indagini penali rappresentano uno strumento essenziale per contrastare i reati di stampo mafioso. La loro funzione è quella di intervenire sulla pericolosità sociale di una persona, sulla sua capacità di continuare ad operare in un contesto criminale, sulle condizioni che consentono alla criminalita’ organizzata di consolidare la presenza sul territorio. Il sistema delineato dal Codice Antimafia, in particolare il decreto 159/2011, attribuisce al questore un ruolo significativo nell’attività di prevenzione. Penso all’istituto delle misure di prevenzione personali, all’avviso orale, alla sorveglianza speciale. Ma anche e soprattutto all’aggressione dei beni patrimoniali. La criminalità organizzata non si sconfigge con gli arresti ma sottraendogli i beni”. Nel momento delle indagini ci sono gli organi investigativi, ha ricordato il questore Picone, in quello della prevenzione invece ci sono il questore, il Procuratore della Repubblica, la Dia, la Procura Distrettuale Antimafia. “Penso che ci sia bisogno- ha spiegato Picone- ancora più oggi, di un momento in cui sia costante e continuo il raccordo tra queste autorità. Affinché gli elementi che le forze di polizia raccolgono, anche in chiave preventiva, possano essere valutati unitariamente, nel rispetto delle competenze e delle garanzie previste dal nostro ordinamento”. Ed e’ poi tornato sulle misure patrimoniali. ” Sappiamo bene che le organizzazioni criminali non perseguono soltanto il controllo del territorio, ma mirano soprattutto all’accumulazione di capitali illeciti, con l’obiettivo di infiltrarsi nell’economia legale e condizionare il tessuto imprenditoriale e sociale, lo abbiamo visto in questa provincia, sia con la Procura ordinaria che con quella Distrettale. Per questo l’aggressione ai patrimoni illeciti costituisce, per quello che mi riguarda, una delle strategie più efficaci per indebolire la capacità di rigenerazione dei sodalizi criminali”. Prevenzione e repressione, per il questore Picone, sono due facce della stessa medaglia e servono a “difendere la sicurezza pubblica e la libertà dei cittadini”. Aerre