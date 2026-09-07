Calitri, arriva il Presidente Fico per un confronto con il territorio: “Quale futuro per l’alta Irpinia?”

CALITRI (AV) – “Una nuova generazione, una nuova governance. Quale futuro per l’Alta Irpinia?” è il titolo dell’incontro pubblico in programma venerdì 11 settembre alle ore 17:30 in Piazza S. Scocca a Calitri, dedicato alle prospettive di sviluppo e al futuro delle aree interne e dell’Alta Irpinia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere a confronto giovani amministratori locali, rappresentanti del territorio e realtà impegnate sul piano sociale e istituzionale, per discutere delle sfide che attendono l’Alta Irpinia e della necessità di costruire una nuova stagione di governo del territorio. A intervenire saranno Attilio Maria Galgano, sindaco di Calitri; Fiorella Caputo, sindaca di Morra de Sanctis; Domenica Gallo, vicesindaca del Comune di Lioni; Antonio Caputo, sindaco di Aquilonia, Comune capofila Città dell’Alta Irpinia; Maura Sarno, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Avellino; Amado Delli Gatti, presidente della Comunità Montana; Tonino Vella, presidente del Consorzio Servizi Sociali Alta Irpinia; e Concetta Mattia, volontaria ANPAS Caposele.

A introdurre e moderare il confronto sarà la giornalista e attivista del territorio Maria Laura Amendola.

L’appuntamento si concluderà con l’intervento di Roberto Fico, Presidente della Regione Campania, chiamato a portare il proprio contributo sul futuro e sulle prospettive per le zone d’entroterra. Sviluppo, servizi, coesione sociale, rappresentanza istituzionale, lavoro, ambiente, opportunità per le nuove generazioni e capacità delle comunità locali di affrontare le trasformazioni in corso saranno i temi al centro del dibattito.