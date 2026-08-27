Caldo torrido in Irpinia: termometri oltre i 37 gradi, Atripalda e Avellino in testa

L’ondata di calore africana non dà tregua alla provincia di Avellino, regalando una giornata di caldo intenso e afoso. Secondo gli ultimi rilevamenti diffusi dalla pagina “Meteo Irpino”, basati sui dati dei sensori dell’osservatorio di Montevergine – CampaniaLive, giovedì 27 agosto, alle ore 14:00, sono state registrate temperature da record in diverse zone del territorio.

In testa alla “classifica” del caldo figura Atripalda, che ha toccato i 37,9°C. Strettamente segue il capoluogo, con la zona Valle di Avellino che ha segnato 37,6°C e il Centro città 37,3°C. Valori elevatissimi anche nei comuni limitrofi della media valle: Montefalcione si attesta a 37,3°C, mentre Monteforte Irpino (zona Via Nazionale) ha raggiunto i 36,9°C. Spostandosi verso le zone interne e l’Alta Irpinia, Calitri ha registrato 36,2°C, mentre Lioni e Mercogliano hanno toccato entrambe i 35,7°C. A 35,2°C il dato rilevato a Capriglia Irpina. Il caldo non risparmia nemmeno le quote più alte, tradizionalmente rifugio dalle temperature estive: il Laceno ha fatto registrare comunque 33,2°C. Il valore massimo assoluto rilevato nell’area più ampia della regione spetta a Pagani (SA), dove il termometro ha sfiorato i 40 gradi, toccando i 39,9°C. Non è finita qui: per la giornata di domani, venerdì 28 agosto, è atteso un ulteriore, seppur lieve e localizzato, aumento dei valori massimi. Si raccomanda quindi di mantenere alta l’attenzione, idratarsi a sufficienza ed evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata.