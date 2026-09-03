Caldo e rientro in classe, l’assessore Giacobbe esclude l’ipotesi di rinvio delle lezioni

AVELLINO- “Penso proprio di no, ho visto pure le previsioni del tempo che dal 10 settembre dovrebbero cambiare. Penso proprio che non ci siano problemi”. Cosi’ l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Avellino Giuseppe Giacobbe ha escluso che possano slittare le lezioni a causa del caldo e dell’afa di questi mesi, con la sesta ondata ormai alle porte. Sulla scuola e la ripartenza, Giacobbe ha parlato a margine della presentazione dell’edizione di “Bimbo Days” presentata questa mattina a Palazzo Caracciolo. “Abbiamo programmato più tappe per quanto riguarda l’inizio dell’anno scolastico- ha spiegato- Per quanto riguarda le scuole del primo grado, primarie, infanzia e primo grado facciamo una riunione giovedì 10 per discutere anche di trasporti, ma soprattutto per quanto riguarda la mensa le strisce pedonali tutto quello che bisogna fare per un buon inizio dell’anno scolastico. Per quanto riguarda i trasporti sto programmando una riunione per venerdì con Air, Sita e Polizia Municipale e dirigenti scolastici, proprio per programmare questa attività e questo questo nuovo anno scolastico”..E ha anche messo in evidenza come ci sia stato un lavoro, soprattutto sui trasporti che agevolera’ l’opera del Comune: “Tutto quello che è stato fatto negli anni precedenti e’ bastato a fare già un programma che l’Air presenterà alle scuole, quindi sicuramente saremmo agevolati Quando sarà in vigore l’orario definitivo delle scuole certamente ci saranno dei correttivi, ma in questo momento penso che il il programma dell’Air è abbastanza completo.