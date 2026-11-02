Calabritto, rideterminata la condanna per lesioni al sindaco: da sei mesi ad una sanzione

CALABRITTO- Il giudice monocratico del Tribunale di Avellino aveva gia’ stabilito che non ci fu stalking nei confronti del sindaco di Calabritto Gelsomino Centanni, assolvendo, nel giugno 2025, due fratelli “perché il fatto non sussiste”, uno dei quali pero’ era stato condannato invece per il reato di lesioni di cui rispondeva per una aggressione al primo cittadino. La sentenza era stata impugnata dalla difesa dell’ imputato, che ha ottenuto dai giudici della Corte di appello di Napoli, Prima Sezione Penale, collegio A. all’esito dell’udienza del 28 ottobre scorso, la rideterminazione della pena in ordine al reato di lesioni, inflitta in primo grado ai danni di L.L, assistito dall’avvocato Vincenzo Esposito, da sei mesi a 1500 euro di multa. Il giudice del Tribunale di Avellino aveva emesso una condanna a sei mesi di reclusione e al risarcimento di duemila euro nei confronti di Centanni, che si era costituito parte civile, difeso dagli avvocati Michele Tedesco e Angelo Mancino.