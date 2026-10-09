Calabritto punta sull’ecoturismo: le cascate al centro di un progetto che unisce Sele, Laceno e Picentini

Calabritto punta sull’ecoturismo e sulle proprie bellezze naturalistiche con un’iniziativa promossa in occasione dei sette anni dell’associazione Calabritto Escursioni APS. L’evento, dal titolo “Ecoturismo: le cascate di Calabritto per unire Valle del Sele, Laceno e Monti Picentini”, promosso dalla stessa associazione, che viene dall’esperienza del progetto “Cascate di Calabritto”, sarà un momento di confronto e condivisione per rilanciare le potenzialità turistiche dell’area e rafforzare il legame tra territori, comunità e ambiente.

L’incontro vedrà la partecipazione di Gelsomino Centanni, sindaco di Calabritto; Teodoro Boccuzzi, presidente della Comunità Montana “Terminio Cervialto”; Pompeo Gerardo D’Angola, presidente dell’Ente Parco regionale dei Monti Picentini; ed Enzo Maraio, assessore al Turismo della Regione Campania.

Al centro dell’iniziativa ci saranno le cascate di Calabritto, patrimonio naturalistico di grande valore e risorsa strategica per promuovere un’offerta turistica capace di mettere in rete la Valle del Sele, il Laceno e i Monti Picentini. L’obiettivo è valorizzare le peculiarità paesaggistiche e ambientali attraverso percorsi escursionistici, esperienze nella natura e nuove opportunità per le comunità locali.

Nel corso dell’evento saranno presentati anche i prodotti tipici del territorio e una mappa dedicata alla valorizzazione dell’area, strumenti per raccontare le eccellenze locali e favorire una maggiore conoscenza delle opportunità offerte dal territorio.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per discutere di turismo sostenibile, promozione territoriale e collaborazione istituzionale, con l’ambizione di fare delle bellezze naturalistiche di Calabritto un elemento di connessione tra diverse realtà dell’Irpinia e della Campania.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Informazioni: 339 533 6277 Calabritto Escursioni