Cade sul Sentiero degli Dei e resta ferita: paura per una 77enne

Nel pomeriggio di oggi il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania – CNSAS è stato attivato per un intervento sul Sentiero degli Dei, nei pressi della mattonella 10, dove una donna di 77 anni, residente in provincia di Torino, era rimasta ferita a seguito di una grave caduta.

La Centrale Operativa 118 di Salerno, considerata la dinamica dell’incidente, ha disposto l’invio dell’elisoccorso 118 di Salerno e attivato il Soccorso Alpino e Speleologico.

L’elisoccorso decollato dalla base HEMS di Salerno ha raggiunto l’infortunata, che presentava un quadro clinico complesso, provvedendone alla stabilizzazione sanitaria.

A seguito è giunta sul posto una squadra terrestre del Soccorso Alpino e Speleologico che ha supportato e agevolato le operazioni tecniche di recupero in ambiente impervio.

La donna è stata quindi recuperata mediante verricello a bordo dell’elicottero e trasferita all’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno per le cure del caso.