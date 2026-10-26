Buona Sanita’ 2026, direttore generale del Moscati Perito premiato a Napoli

NAPOLI- Il Direttore generale dell’Azienda Moscati, 𝗚𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗼 𝗣𝗲𝗿𝗶𝘁𝗼, è tra i premiati della XXV edizione del Premio Buona Sanita’ 2026, il riconoscimento conferito a professionisti, manager e rappresentanti delle istituzioni che si sono distinti per competenza, impegno e contributo al miglioramento del sistema sanitario.

Il premio al direttore generale del Moscati e’ stato conferito nel pomeriggio nella Sala Galasso del Maschio Angioino di Napoli, nell’ambito della manifestazione promossa dall’Associazione Buona Sanità, che quest’anno celebra 25 anni di attività.

La motivazione per cui al direttore generale Perito è stato attribuito il riconoscimento 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘦 𝘤𝘢𝘱𝘢𝘤𝘪𝘵𝘢’ 𝘨𝘦𝘴𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪 𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘢𝘨𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭𝘪, 𝘱𝘦𝘳 𝘭’𝘪𝘮𝘱𝘦𝘨𝘯𝘰 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘻𝘻𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘻𝘪 𝘴𝘢𝘯𝘪𝘵𝘢𝘳𝘪 𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘶𝘯𝘢 𝘷𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘦𝘨𝘪𝘤𝘢 𝘰𝘳𝘪𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘢𝘭𝘭’𝘪𝘯𝘯𝘰𝘷𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘢𝘭𝘭’𝘦𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘦 𝘢𝘭 𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘰𝘳𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢’ 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘴𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘻𝘢.

Come riporta in un post la pagine dell’Azienda Ospedaliera, si tratta di “Un premio che valorizza il ruolo della direzione aziendale nel governo di una realtà ospedaliera complessa e che rappresenta anche un motivo di soddisfazione per tutta la comunità professionale dell’Azienda Moscati, quotidianamente impegnata a garantire risposte sempre più efficaci ai bisogni di salute dei cittadini”.