Brigadiere nei Carabineri muore a 43 anni: lutto e dolore nella comunità di Montoro

MONTORO- La comunita’ montorese in lutto per la prematura scomparsa di Michele Penna, Brigadiere Capo Q.S. dell’Arma dei Carabinieri, strappato alla vita a soli 43 anni. Una notizia che ha lasciato sotto choc la frazione di Banzano, di cui era originario e tutta la citta’ di Montoro. Marito, padre, figlio e servitore dello Stato . L’intera comunità si e’ stretta alla moglie Donatella Bruno e ai figli Samuele ed Emma. La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Fiore, in via Dei Due Principati 66/1, a Mercato San Severino. L’ultimo saluto al brigadiere Penna si terrà domani alle ore 16:00, nella Chiesa di San Valentiniano a Banzano di Montoro. La salma sarà successivamente tumulata nel cimitero di Banzano.