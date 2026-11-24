Alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, a Bonito, all’interno della locale Stazione Carabinieri, è stata inaugurata una “panchina rossa”, simbolo della lotta contro la violenza di genere.

L’iniziativa si è svolta alla presenza degli alunni del locale plesso dell’Istituto Comprensivo “R. Guarini”, che hanno partecipato attivamente all’appuntamento, inserito nel più ampio percorso di promozione della cultura della legalità rivolto alle nuove generazioni.

L’inaugurazione è stata preceduta da un incontro con circa 60 studenti, tenuto dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano, nel corso del quale sono stati affrontati i temi del rispetto, dell’inclusione e della convivenza civile, con particolare attenzione all’importanza di riconoscere e contrastare ogni forma di violenza.

Al termine dell’incontro, insieme ai militari della Stazione Carabinieri di Bonito, al corpo docente e alle autorità locali, alcuni alunni hanno scoperto la panchina rossa, realizzata dal professor Mustone attraverso il recupero di un manufatto già esistente.

La Stazione Carabinieri di Bonito ospita, inoltre, già da alcuni anni la “Stanza tutta per sé”, realizzata nell’ambito della collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e Soroptimist Italia, quale spazio dedicato all’accoglienza e all’ascolto delle donne vittime di violenza.

Un’iniziativa dal forte valore simbolico che si inserisce nel quadro delle numerose attività promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per diffondere, soprattutto tra i più giovani, una cultura fondata sul rispetto, sulla legalità e sul rifiuto di ogni forma di violenza.