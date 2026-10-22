Blocchi dell’autotrasporto rimossi: la Prefettura di Avellino al lavoro per tutelare i servizi essenziali

La circolazione presso gli svincoli autostradali irpini è tornata regolare e sono stati rimossi i presidi allestiti in corrispondenza delle stazioni interessate dalla mobilitazione. Anche nel territorio beneventano risultano liberati i piazzali dell’A16. Sono inoltre gradualmente riprese le operazioni di movimentazione e consegna delle merci, con un progressivo ritorno alla normalità dei flussi di approvvigionamento.

Resta elevata l’attenzione sulla continuità delle forniture destinate ai servizi essenziali e alle attività di pubblica utilità. In tale contesto, la Prefettura, in raccordo con la Questura e con le altre componenti del sistema provinciale di protezione civile, ha coordinato numerosi servizi di scorta per garantire il trasporto di beni destinati alle esigenze prioritarie della collettività. Prosegue, in collaborazione con le associazioni di categoria, l’azione di verifica della rete distributiva dei carburanti per la quale permangono criticità. A tal fine si sta attingendo anche a depositi ubicati al di fuori della regione con l’obiettivo di assicurare livelli di approvvigionamento ai mezzi di soccorso oltre che ai veicoli impiegati nei servizi pubblici essenziali e all’utenza.

In tale ambito il Prefetto Franca Fico ha, inoltre, incontrato, nella giornata odierna, su loro richiesta, una delegazione delle imprese irpine di autotrasporto, che ha consegnato un documento contenente le principali istanze del comparto. Le richieste formulate dalla categoria sono state trasmesse alle competenti Amministrazioni Centrali per le valutazioni di competenza, a conferma della scelta di privilegiare il dialogo e i canali istituzionali di interlocuzione. Continuerà il costante monitoraggio degli approvvigionamenti e dell’operatività dei servizi pubblici e delle attività produttive, al fine di garantire le esigenze del territorio e della collettività.