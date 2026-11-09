Blitz in Valle Caudina, prelevato e chiuso nella cella frigorifera per un debito di droga

MONTESARCHIO- “Tu mi devi dare 12.000 euro, sentimi bene, hai una settimana di tempo, tu da ora ad una settimana alle sei e mezza mi devi portare i soldi qua.se non me li porti, tu sei andato”. Sono le parole che il 20 novembre del 2023 Roberto Marino, 53 anni, narcos di Altavilla Irpina avrebbe rivolto ad un soggetto che non aveva onorato il pagamento di una partita di droga all’ organizzazione sgominata questa mattina dal blitz dei Carabinieri della Compagnia di Montesarchio coordinati dai magistrati della Dda di Napoli, la Sezione coordinata dal Procuratore Aggiunto Michele Del Prete. E’ una delle contestazioni, oltre a quella di aver promosso insieme a Vincenzo Colavecchia, classe 62, detto “o dottore” e Bartolomeo Di Matola, di San Martino Valle Caudina. Avrebbero guidato un sodalizio dedito all’attività di narcotraffico ed alla gestione di piazze di spaccio nel territorio della Valle Caudina. La Procura contesta a Marino anche questo episodio specifico di tentata estorsione. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia di Montesarchio, Roberto Marino, alias ‘ Roberto d’Altavilla o number one” avrebbe costretto la “vittima” a corrispondere i dodicimila euro per una

partita di droga acquistata e ricevuta in consegna ma non pagata. In quella giornata, infatti, dopo averlo fatto prelevare con la forza da soggetti che sono rimasti allo stato ignoti ed averlo fatto portare al’ingresso della cella frigorifera di un negozio di Montesarchio, dopo aver aperto la porta della cella frigorifera gli aveva intimato: ‘entra qua dentro, sono due anni che vai scappando, poi l’ ultima volta mi mandi a tua moglie, ma io che devo fare con quella…? tu mi devi dare 12.000 euro, sentimi bene. Hai una settimana di tempo, tu da ora ad una settimana alle sei e mezza mi devi portare i soldi qua se non me li porti, tu sei andato”. Una minaccia di morte nel caso non avesse pagato. Per questo il Gip che ha firmato la misura cautelare ha ritenuto che sussistesse la gravità indiziaria.

L’ INTERROGATORIO DI GARANZIA

Partiranno domani mattina nel carcere di Benevento gli interrogatori di garanzia per i dodici indagati raggiunti dalle misure cautelari eseguite all’ alba di oggi dai Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento. Davanti al Gip dovranno comparire anche i due irpini coinvolti nell’operazione, lo stesso Roberto Marino, difeso dall’avvocato Valeria Verrusio e Bartolomeo Di Matola, difeso dall’avvocato Alessio Ruoppo.