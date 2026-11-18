ALTAVILLA IRPINA- Tre chili e mezzo di cocaina e due pistole. Al termine di un blitz coordinato dalla Procura di Avellino ed eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino si e’ chiuso con l’ arresto in

flagranza del reato di detenzione finalizzata al traffico di cocaina un

pluripregiudicato cinquantasettenne di Altavilla Irpina. Nella sua disponibilità gli agenti della Squadra Mobile di Avellino hanno rinvenuto 3,5 chilogrammi di cocaina, 42 grammi hashish, di alcune dosi di crack, nonché ai due pistole con matricola abrasa, una di calibro 9 mm e l’altra di 6,35 mm, con relativo munizionamento. La perquisizione effettuata, con il supporto dell’unità cinofila antidroga della Questura di Napoli, ha consentito, altresì, di sequestrare materiale per il confezionamento sottovuoto e

bilancini di precisione. La sostanza sequestrata, una volta suddivisa in dosi, avrebbe conșentito di ricavare

ai fini della vendita circa 14000 dosi per un controvalore di oltre duecentottantamila euro. L’uomo, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Avellino e stato condotto presso la locale Casa Circondariale “A. Graziano in attesa dell’udienza di convalida. .