Blitz anticamorra nel Vallo, il Riesame annulla l’arresto di Nicola Dello Russo

VALLO LAURO- I giudici della Dodicesima Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli hanno annullato, la misura cautelare applicata all’imprenditore Nicola Dello Russo, difeso dal penalista Gaetano Aufiero. La misura era stata firmata dal Gip del Tribunale di Avellino intervenuta dopo il decreto di fermo della Dda di Napoli nei confronti di quattro indagati per una serie di estorsioni compiute tra febbraio e settembre 2026 nel Vallo di Lauro, al cui vertice ci sarebbe stato il cinquantenne Fiore Graziano, elemento di vertice del sodalizio che opera nel Vallo di Lauro. Dalle indagini dei Carabinieri della Compagnia di Baiano sarebbe infatti emersa in una delle vicende oggetto del decreto di fermo prima e dell’ordinanza successivamente, il ruolo di intermediario tra una delle imprese finite nel mirino del gruppo criminale e gli stessi esponenti del clan. In particolare alcuni contatti con uno dei presunti autori delle richieste estorsive, Rodolfo Graziano. Nello specifico, il contatto tra i Graziano e l’impresa sarebbe stato successivo ad un incontro svoltosi nei pressi del Ponte di Acqualonga tra Graziano e Dello Russo. Una circostanza che per la Dda di Napoli dimostrerebbe il contributo fornito da Dello Russo alla realizzazione della richiesta di pizzo all’impresa. Il penalista Gaetano Aufiero, così come già rilevato nel corso dell’interrogatorio di convalida del fermo, anche davanti ai giudici del Tribunale della Liberta’ ha messo in evidenza come “una coincidenza non sia un indizio”, ovvero che il semplice fatto che dopo l’incontro avvenuto a settembre tra Graziano e Dello Russo ci sia stata la telefonata all’impresa, non dimostra che il numero di telefono sia stato fornito dall’impresa. Per comprendere quali siano state le motivazioni dell’annullamento bisognerà comunque attendere il deposito delle motivazioni da parte dei giudici del Tribunale della Liberta’ di Napoli. Intanto per i quattro indagati e’ ancora attesa la convalida da parte del Gip del Tribunale di Napoli, dopo che il magistrato del Tribunale di Avellino si è dichiarato incompetente territorialmente (i reati sono tutti aggravati dall’agevolazione mafiosa al clan Graziano e la competenza e Distrettuale).