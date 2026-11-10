Blitz anticamorra nel Vallo di Lauro, il Riesame conferma le accuse di Dda e Carabinieri

VALLO LAURO- I giudici dell’Ottava Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli hanno rigettato le richieste di annullamento della misura cautelare a carico dei quattro indagati coinvolti nel blitz di Carabinieri e della Procura Antimafia di Napoli contro il tentativo di riorganizzazione del clan Graziano, in particolare la misura cautelare emessa (dopo la convalida del fermo da parte del Gip di Avellino) da parte del Gip di Napoli Maria Laura Ciollaro su richiesta della Dda di Napoli (il Procuratore Aggiunto Michele del Prete e i sostituti Henry Jhon Woodcock, Alfredo Gagliardi e Luigi Iglio). Confermate le misure per Fiore Graziano, 53 anni, assistito dal penalista Raffaele Bizzarro, elemento apicale del gruppo quindicese e scarcerato nell’estate 2025 dopo una lunga detenzione, ritenuto al vertice del gruppo che avrebbe imposto il pizzo sui cantieri di Lauro e Pago Vallo Lauro; Rodolfo Graziano, 41 anni, difeso dall’avvocato Sabato Graziano, Nicola Dello Russo, 58 anni, difeso dagli Gaetano Aufiero e l’avvocato Vito Pacca, questi tre detenuti in carcere (Dello Russo per un aggravamento e le nuove indagini dei Carabinieri successive al Riesame della prima ordinanza di convalida) e Russo Eugenio, 34 anni, difeso dall’avvocato Luana Manna, detenuto agli arresti domiciliari.

Davanti ai giudici del Tribunale del Riesame i magistrati della Dda di Napoli Luigi Iglio e Alfredo Gagliardi avevano depositato anche una nuova informativa redatta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Baiano. I militari dell’Arma agli ordini del maggiore Gianfranco Iannelli non si sono fermati con gli accertamenti del materiale investigativo raccolto nel corso delle indagini partite nel febbraio 2026. Anche perche’ proprio gli elementi nuovi, avevano portato alla misura cautelare in carcere per l’imprenditore Nicola Dello Russo, che era coinvolto nel ruolo di contattare la ditta che si occupava di un cantiere per opere di mitigazione del dissesto idrogeologico a Pago Vallo Lauro, a cui era stato chiesto un “regalo” del 5% dell’importo dei lavori per mettersi a posto con “Fiore di Quindici” (per la Dda e i Carabinieri Fiore Graziano), lo stesso Dello Russo, il 24 settembre 2026 avrebbe anche chiesto di fare “un regalo” ai Graziano alla ditta che si occupava di trasportare il pietrame sul cantiere. Un regalo di tremila euro. Alla fine, la somma consegnata a Dello Russo dall’impresa sarebbe stata di mille euro, consegnata a fine settembre. Oltre a questo dato, rilevato dai Carabinieri agli ordini del maggiore Gianfranco Iannelli attraverso una serie di nuove escussioni testimoniali, i militari della Compagnia di Baiano avrebbero anche documentato con una intercettazione videoambientale, installata nella vettura di Graziano Rodolfo, il passaggio di una somma di denaro da parte di Dello Russo il 30 settembre 2026. Un impianto accusatorio che ha retto alla prova del Tribunale della Liberta’.

LE CONTESTAZIONI DEGLI EPISODI ESTORSIVI

Tre episodi di tentata estorsione e due di estorsione consumata avvenute tra febbraio e settembre del 2026. A partire dall’ultima vicenda estorsiva ricostruita dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quella alla ditta che si sta occupando dei lavori di messa in sicurezza idrogeologico sul territorio di Pago Vallo Lauro per una somma di circa 520mila euro. Qui la richiesta veicolata attraverso l’imprenditore che è finito di nuovo in carcere, che aveva interessato sia l’impresa che aveva noleggiato i mezzi alla ditta subappaltatrice dei lavori, che alla stessa impresa subappaltatrice. Avrebbero dovuto versare il 5% dell’importo dei lavori per mettersi a post. Così da passare a due estorsioni consumate con il nuovo quadro probatorio ottenuto dalle indagini dei Carabinieri. Si attendono le motivazioni dei giudici del Riesame.aerre