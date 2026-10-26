Blitz anticamorra nel Vallo di Lauro, Dello Russo non risponde alle domande del Gip

VALLO LAURO- Il cinquantottenne Nicola Dello Russo, coinvolto nel blitz di Carabinieri e Antimafia di Napoli contro il tentativo di riorganizzazione del clan Graziano (nei suoi confronti pero’ contestato solo il concorso con il ruolo di intermediario in una delle vicende estorsive) ha scelto di non rispondere alle domande del Gip del Tribunale di Napoli Maria Laura Ciollaro. L’imprenditore, raggiunto a fine settembre dal decreto di fermo della Dda di Napoli (il provvedimento firmato dal Procuratore Aggiunto Michele Del Prete e dai sostituti Henry Jhon Woodcock e Felice Gagliardi) passato ai domiciliari dopo l’interrogatorio di convalida (l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio), scarcerato dai magistrati del Tribunale del Riesame di Napoli e’ tornato in carcere qualche giorno fa dopo la misura emessa dal Gip del Tribunale di Napoli. Proprio alla luce dell’aggravamento della misura rispetto alla convalida e’ nuovamente comparso questa mattina, assistito dai suoi difensori, l’avvocato Gaetano Aufiero e l’avvocato Vito Pacca, davanti al magistrato che ha emesso la misura invocata dalla Dda di Napoli.

LE NUOVE INDAGINI DEI CARABINIERI E LE ACCUSE A DELLO RUSSO

Le indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Baiano dopo l’esecuzione del decreto di fermo sono andate avanti. E proprio dagli sviluppi dei nuovi accertamenti disposti dalla Dda di Napoli si è aggravata la posizione nell’indagine di Dello Russo. Dagli elementi nuovi, oltre all’incontro che Dello Russo avrebbe avuto con Graziano Rodolfo per contattare la ditta che si occupava di un cantiere per opere di mitigazione del dissesto idrogeologico a Pago Vallo Lauro, a cui era stato chiesto un “regalo” del 5% dell’importo dei lavori per mettersi a posto con “Fiore di Quindici” (per la Dda e i Carabinieri Fiore Graziano), lo stesso Dello Russo, il 24 settembre 2026 avrebbe anche chiesto di fare “un regalo” ai Graziano alla ditta che si occupava di trasportare il pietrame sul cantiere. Un regalo di tremila euro. Alla fine, la somma consegnata a Dello Russo dall’impresa sarebbe stata di mille euro, consegnata a fine settembre. Oltre a questo dato, rilevato dai Carabinieri agli ordini del maggiore Gianfranco Iannelli attraverso una serie di nuove escussioni testimoniali, i militari della Compagnia di Baiano avrebbero anche documentato con una intercettazione videoambientale, installata nella vettura di Graziano Rodolfo, il passaggio di una somma di denaro da parte di Dello Russo il 30 settembre 2026. Da qui la nuova accusa e l’aggravamento della sua posizione. Tutte questioni che ora finiranno sicuramente davanti ai magistrati del Tribunale del Riesame.