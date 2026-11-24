Un incendio ha interessato un’autovettura intorno alle 14 di questo pomeriggio in Contrada Santa Veronica, a Bisaccia. A bordo del mezzo viaggiavano quattro giovani di origine straniera che, accortisi di quanto stava accadendo, sono riusciti ad abbandonare rapidamente l’abitacolo prima che le fiamme avvolgessero l’intera vettura.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale , i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area.