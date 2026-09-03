“Bimbo Days”: il centro città si trasforma nel parco giochi dei bambini

Avellino scalpita per il ritorno di “Bimbo Days”, la manifestazione interamente dedicata ai più piccoli che, giunta alla sua settima edizione, si conferma un appuntamento imperdibile per le famiglie irpine. Organizzato dall’US ACLI, l’evento prenderà vita dall’11 al 13 settembre, trasformando il cuore della città – tra Piazza Libertà e Piazza Garibaldi – in un grande spazio diffuso dedicato al gioco, alla socialità e al divertimento. Per tre giorni, bambine e bambini potranno vivere momenti di pura allegria e spensieratezza. Il programma prevede la presenza di numerosissimi gonfiabili, un’area baby dedicata ai più piccini e una serie di attività ludiche pensate per coinvolgere e far divertire partecipanti di tutte le età.

La kermesse è stata presentata ufficialmente questa mattina nel corso di una conferenza stampa convocata presso la Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, sede della Provincia di Avellino. Ad illustrare il programma, le attività e le novità dell’edizione 2026 è stato Youssef Garch: «Siamo qui per la presentazione della settima edizione del Bimbo Days, un evento che ci è arrivato in eredità, una sorta di progetto tramandato da Sergio Trezza, che quest’anno ci ha lasciato in dono questa manifestazione».

Un’iniziativa che, anno dopo anno, ha saputo radicarsi nel tessuto sociale della città: «La bellezza di questa iniziativa è proprio la sua forza. Passo dopo passo, dal 2018, grazie anche al successo e all’affluenza delle persone, è riuscita a portare grandi sorrisi sui volti dei bambini e delle famiglie», ha sottolineato Garch. «Quando riesci a realizzare un lavoro che coinvolge la comunità, che offre la possibilità di spezzare la monotonia e di trasformare piazza Libertà in un luogo dove, tra queste mura, si possano sentire le risate dei bambini e vedere le famiglie sorridere, allora un evento diventa un patrimonio che abbiamo l’obbligo e il dovere di tramandare».

Un’attenzione particolare, all’interno della manifestazione, è riservata all’inclusione e alla disabilità. Domenica 13 settembre, alle ore 20.30, sarà la volta del concerto del “Gruppo I Sognatori”, formato dai ragazzi speciali del centro Aprea. «Un momento di inclusione, socialità e musica – spiega Garch – nel quale i ragazzi con disabilità potranno andare oltre lo stereotipo delle limitazioni e vivere un momento di felicità, sentendosi anche loro protagonisti». A fare da apripista al weekend di festa, ci sarà uno speciale appuntamento organizzato dal CONI di Avellino: domenica 6 settembre, dalle 18.00 alle 20.30 in Piazza Libertà, lo sport e la condivisione accompagneranno la città verso il gran finale di Bimbo Days, confermando la vocazione di Avellino come città attenta ai bisogni delle famiglie e dei più giovani.