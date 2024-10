Bimba di dieci anni travolta e uccisa dal cancello di casa: schoc a Fontanarosa

Bimba di dieci anni travolta e uccisa dal cancello. Questa sarebbe la causa della tragedia avvenuta nel tardo pomeriggio nelle campagne tra Fontanarosa e Sant’Angelo all’Esca. Per cause ancora in corso di accertamento la bambina di dieci anni sarebbe stata investita dal cancello di casa. Le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo. Alla fine purtroppo sono risulatati vani tutti i tentativi degli operatori sanitari, il personale del 118 di rianimarla. La bimba è deceduta durante il trasporto verso l’elisoccordo che era stato attivato. Sul posto anche Vigili del Fuoco e carabinieri per gli accertamenti. Sotto choc tutta la comunità.