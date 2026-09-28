Bibliopride, ad Avellino la biblioteca nazionale dell’orgoglio delle biblioteche

Dal 28 settembre al 4 ottobre torna il Bibliopride, la settimana nazionale dell’orgoglio delle biblioteche e dei bibliotecari, giunto quest’anno alla sua 15esima edizione.

Il tema di questa edizione sarà “Bibliobrave – Biblioteche coraggiose”, le biblioteche possono essere considerate “coraggiose” perché svolgono un ruolo fondamentale nella difesa della conoscenza, della libertà e dell’inclusione, difendono la libertà di leggere, combattono la disinformazione, accolgono tutti senza discriminazioni e custodiscono la memoria. Proprio da qui nasce la mostra bibliografica proposta dalla Biblioteca Provinciale S. e G Capone dal titolo “Vietato leggere: Libri proibiti nel XXI secolo”. Un percorso in cui, dai libri per bambini della Sezione Ragazzi, ai giornali dell’Emeroteca Provinciale fino ai romanzi custoditi in biblioteca, i divieti diventano simboli di coraggio. In Sezione Ragazzi, alla fine del percorso uno scaffale dove il visitatore avrà la possibilità di leggere e sfogliare i libri definiti “pericolosi” e che nei primi anni 2000 sono stati oggetto di censura.