Benevento, tentato omicidio a “Parco De Mita”: in carcere il ventiduenne in attesa dell’udienza

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato, sotto la direzione ed il coordinamento della Procura della Repubblica, ha dato esecuzione a un nuovo decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di un ventiduenne beneventano, gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Benevento, traggono origine dal grave episodio verificatosi la sera del 27 agosto 2026 all’interno del bar “Wikka”, situato nel Parco De Mita di Benevento, dove un giovane è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco esplosi a distanza ravvicinata. Nel corso dell’aggressione l’autore ha esploso almeno due colpi di pistola indirizzati a parti vitali, colpendolo alla mano sinistra; l’evento letale è stato scongiurato soltanto grazie alla pronta reazione della persona offesa, che è riuscita a rifugiarsi dietro il bancone del locale. Soccorsa e trasportata presso l’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli” di Benevento, la vittima è stata sottoposta alle cure necessarie e a un intervento chirurgico per la rimozione dei frammenti di proiettile.

L’articolata attività investigativa, sviluppata attraverso l’escussione di testimoni, i rilievi della Polizia Scientifica, il sequestro di reperti balistici e attività di intercettazione, ha consentito di individuare il presunto autore e di ricostruire il movente, riconducibile a pregresse vicende conflittuali tra i due giovani.

Nell’ambito dello stesso procedimento, il 4 settembre scorso era già stato emesso un primo decreto di fermo, eseguito l’11 settembre al termine di un’intensa attività di ricerca e successivamente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari con l’applicazione della custodia cautelare in carcere. Successivamente, il Tribunale del Riesame ha dichiarato la perdita di efficacia della misura esclusivamente per un vizio procedurale relativo alla notificazione dell’avviso di rinvio dell’udienza, senza formulare alcuna valutazione critica sulla consistenza del quadro indiziario.

Alla luce della permanenza dei gravi indizi e dell’attualità del pericolo di fuga, desunto anche dalla rete di appoggi di cui l’indagato si era avvalso per rendersi irreperibile subito dopo i fatti, questa Procura della Repubblica ha adottato un nuovo provvedimento. Pertanto, nella giornata di ieri, a seguito della scarcerazione conseguente alla declaratoria di inefficacia formale, il ventiduenne è stato immediatamente intercettato dalle pattuglie della Squadra Mobile che hanno dato esecuzione al nuovo fermo. Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato associato presso la Casa Circondariale di Benevento a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.