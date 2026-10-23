Benessere psicologico: Focus dell’Asl Avellino sulla Psicologia di Base

Lo psicologo di base come punto di riferimento di prossimità per la promozione del benessere psicologico. A questa figura e al nuovo servizio distrettuale, strategico ed essenziale per la salute mentale di centinaia di persone, è dedicato l’evento “Psicologia di base: stato dell’arte e prospettive”, promosso dal Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze dell’Asl Avellino, che si terrà lunedì 26 ottobre a partire dalle ore 8:00 presso la Sala Conferenze dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Avellino.

Con una copertura attiva e capillare in tutti i 6 Distretti sanitari della provincia grazie alla presenza di 12 psicologi di base, l’Azienda Sanitaria Locale risponde in modo concreto ai bisogni di salute e ascolto della popolazione, puntando su prevenzione, prossimità ed equità di accesso.

Il convegno rappresenterà un’occasione fondamentale per analizzare le potenzialità del servizio, partendo da una fotografia dei dati e un’analisi dei bisogni espressi dalla popolazione, per esplorare le evoluzioni del Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale (PANSM) promuovendo modelli integrati tra MMG, PLS e medicina territoriale che rappresentino buone prassi e percorsi virtuosi per il benessere psico-fisico e la salute mentale.

L’evento è accreditato dal provider Asl Avellino per 9,1 Crediti ECM ed è rivolto ai professionisti della salute: medici e pediatri, psicologi, psichiatri e neuropsichiatri infantili, infermieri, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, educatori professionali e logopedisti.

I risultati e l’esperienza maturata fino ad oggi rappresentano un importante momento di confronto sui percorsi di cura e sull’integrazione socio-sanitaria. La salute mentale è un diritto di tutti e parte integrante del benessere della persona, per questa ragione l’Asl Avellino continua a investire in presidi accessibili e vicini alle comunità locali.