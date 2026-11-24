CASTELVETERE SUL CALORE- La Procura di Avellino ha conferito l’incarico per l’esame medico legale (in corso mentre scriviamo) sulla salma del sessantaduenne Vincenzo Saviano, il cacciatore originario di Ottaviano, deceduto due giorni fa per un incidente nel corso di una battuta di caccia al cinghiale nel territorio di Castelvetere sul Calore. Ad occuparsi dell’ esame autoptico la dottoressa Carmen Sementa. A coordinare le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Montella, il sostituto procuratore della Repubblica di Avellino Luca Masci. Il magistrato, anche alla luce delle prime indagini eseguite dai militari dell’Arma sulla dinamica dell’incidente di caccia, ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo il cacciatore che ha esploso il colpo che ha accidentalmente attinto mortalmente il sessantaduenne. In queste circostanze si tratta di un atto dovuto, anche per consentire all’indagato di poter partecipare ai cosiddetti accertamenti irripetibili.

L’ACCUSA DI OMICIDIO COLPOSO

Al cinquantunenne residente in provincia di Avellino la Procura della Repubblica contesta provvisoriamente l’imputazione di omicidio colposo. Secondo la ricostruzione dei fatti, per cui gli accertamenti dovranno trovare riscontro e conferma, nel corso di una battuta

caccia al cinghiale, il cinquantunenne avrebbe esploso con il proprio fucile da caccia un colpo all’indirizzo di un cinghiale, in direzione del manto stradale causando, verosimilmente a seguito dell’ impatto

del proiettile con il manto stradale e della conseguente deviazione oframmentazione dello stesso, il ferimento di Vincenzo Saviano, deceduto sul colpo. Il corpo del sessantaduenne e’ stato rinvenuto su un rialzo di terreno vicino alla sede stradale.

Già nelle prossime ore ci potrebbe essere anche la cerimonia funebre per il sessantaduenne deceduto. Aerre