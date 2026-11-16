“Basta alibi sul post-terremoto”. Fonso rompe gli indugi sull’inquinamento in Alta Irpinia

Si riportano le dichiarazioni di Sabatino Fonso, consigliere comunale di Lioni:

L’AMBIENTE E LA SALUTE DEI CITTADINI NON HANNO COLORE POLITICO! Ho partecipato all’assemblea pubblica organizzata dal Comitato No Veleni in Alta Irpinia, un momento di confronto importante su un tema che riguarda tutti noi: la tutela dell’ambiente, la salute dei cittadini e il futuro della nostra terra. Voglio innanzitutto ringraziare di vero cuore il Comitato No Veleni in Alta Irpinia per l’ottimo lavoro che sta portando avanti ormai da tempo, con impegno, determinazione e attenzione verso un problema che non può e non deve essere sottovalutato. Durante l’incontro, ancora una volta, ho ascoltato amministratori che ricoprono o hanno ricoperto incarichi istituzionali da decenni e che continuano a ricondurre le responsabilità della situazione attuale al periodo successivo al post-terremoto. Ricostruire il passato è certamente importante, ma non può diventare continuamente un alibi per non affrontare il presente. Mi sarei aspettato, da parte di chi ha avuto responsabilità amministrative nel corso degli anni, anche la volontà di documentare concretamente il proprio operato: quali iniziative sono state intraprese, quali segnalazioni sono state fatte, quali atti sono stati prodotti e quali risposte sono state ricevute. Perché amministrare significa anche assumersi responsabilità, non soltanto raccontare ciò che è accaduto prima di noi o attribuire ad altri le colpe di ciò che accade oggi. Lo dico da amministratore, ma soprattutto da cittadino che vive, ama e vuole continuare a vivere questa meravigliosa terra. Non mi interessa alimentare polemiche o cercare uno scontro politico. Mi interessa che si arrivi alla verità, che si individuino le eventuali responsabilità e che si mettano in campo azioni concrete per tutelare la salute di tutti. L’ambiente non è né di destra né di sinistra. La salute non appartiene a uno schieramento politico. Appartiene a tutti noi. Non possiamo permetterci di lasciare ai nostri figli una terra sulla quale, tra qualche anno, saremo ancora qui a discutere di responsabilità senza aver trovato soluzioni. Meno scaricabarile, più responsabilità. Meno parole, più fatti. La nostra terra merita rispetto. E la salute dei nostri cittadini merita risposte! Grazie ancora al Comitato No Veleni in Alta Irpinia per il lavoro che sta svolgendo e per non abbassare mai l’attenzione su una battaglia che riguarda tutti noi.