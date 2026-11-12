Basket, Marques Green torna ad Avellino: sarà advisor della Scandone

AVELLINO- Marques Green è tornato ad Avellino, pronto a proseguire il suo percorso con la Scandone nel ruolo di advisor del club, mettendo esperienza e conoscenza della pallacanestro al servizio della società e della prima squadra. Lo si legge in una nota del club: “Un ritorno che rinnova il legame tra una delle bandiere più amate della storia biancoverde e una città che non ha mai smesso di sentirlo parte della propria famiglia. Accanto agli impegni con la prima squadra, Marques sarà vicino anche al settore giovanile, condividendo consigli e indicazioni durante gli allenamenti. Il primo incontro con i gruppi Under 13, Under 14 e Under 15 ha già regalato ai ragazzi l’emozione di confrontarsi con chi ha fatto sognare generazioni di tifosi. Un nuovo ruolo, lo stesso amore per questi colori. Bentornato a casa, Marques!”