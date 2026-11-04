“Baronia: parco delle idee”: il concorso per valorizzare le aree interne promosso dall’Ordine degli Architetti di Avellino

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino promuove la partecipazione al concorso di idee “BARONIA: parco delle idee”, bandito dal Comune di Vallesaccarda e pubblicato sulla piattaforma nazionale concorsiAWN. Il percorso parte da lontano: la pubblicazione del concorso è il risultato di un lavoro di

collaborazione istituzionale avviato nell’estate del 2025. Già con la nota del 29 agosto 2025 il Comune di Vallesaccarda aveva coinvolto l’Ordine nella candidatura al bando regionale; alla disponibilità dell’Ordine è seguita l’approvazione dello schema di protocollo d’intesa, con deliberazione della Giunta comunale del settembre 2025. Un percorso condiviso che ha

accompagnato l’iniziativa dalla candidatura fino all’avvio della procedura concorsuale.

L’iniziativa è finanziata in parte con risorse della Regione Campania, nell’ambito dell’Avviso

pubblico per la promozione della qualità dell’architettura – annualità 2025, attuativo della legge regionale n. 19/2019, Linea 4 dedicata alla promozione dei concorsi di idee, di progettazione e opera prima. Il contributo regionale assegnato è di 9.860 euro, cui si aggiunge il cofinanziamento comunale di 4.640 euro, per un costo complessivo dell’iniziativa di 14.500 euro.

L’Ordine rivolge un sentito ringraziamento al Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), per l’impegno nella diffusione della cultura del concorso e per la messa a disposizione della piattaforma concorsiAWN, e al Comune di Vallesaccarda, all’Amministrazione e agli uffici comunali, per aver condiviso e portato avanti questo percorso. La collaborazione tra il sistema ordinistico e le istituzioni locali dimostra come sia possibile trasformare un obiettivo comune in un’opportunità concreta di progettazione per il territorio.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per mettere la cultura del progetto al servizio del territorio, attraverso proposte capaci di coniugare tutela del paesaggio, valorizzazione del patrimonio storico e ambientale, accessibilità e nuove forme di fruizione sostenibile.

Il concorso è finalizzato all’acquisizione di un masterplan che individui, nel territorio di

Vallesaccarda e lungo il tratto fluviale di competenza comunale, un intervento tipo replicabile lungo l’asse del torrente Fiumarella. Al centro della proposta vi sono il recupero del percorso fluviale, la riqualificazione delle aree demaniali, la realizzazione di percorsi attrezzati e spazi di sosta, il collegamento tra le emergenze naturalistiche e storico-architettoniche e la definizione di un’immagine coordinata del Parco.

Una sfida progettuale che invita a leggere la Baronia come un sistema di relazioni tra acqua, paesaggio, borghi, antichi mulini e cammini, traducendo le risorse presenti in opportunità per le comunità locali e per un turismo rispettoso dell’identità dei luoghi.

Per l’Ordine, il ricorso al concorso costituisce una scelta da sostenere e diffondere, perché

consente alle amministrazioni di confrontare idee e visioni, riconoscendo il valore delle

competenze professionali e la centralità della qualità architettonica e paesaggistica nelle

trasformazioni del territorio. Le aree interne hanno bisogno di progetti capaci di interpretarne le specificità e di offrire risposte concrete ai bisogni di chi le abita.

La procedura si svolge in un’unica fase, in forma anonima e interamente online. La partecipazione è aperta ai soggetti individuati dal disciplinare, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti previsti. L’Ordine invita i professionisti a cogliere questa opportunità di confronto, anche attraverso la formazione di gruppi che mettano in dialogo competenze diverse.

Il montepremi complessivo è di 9.000 euro, al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA, ripartito tra i primi cinque classificati: 4.000 euro al primo, 2.000 euro al secondo, 1.500 euro al terzo, 1.000 euro al quarto e 500 euro al quinto, secondo le condizioni del disciplinare. Le richieste di chiarimento potranno essere presentate sulla piattaforma dal 5 novembre alle ore 8:00 al 16 novembre 2026 alle ore 12:00. Le iscrizioni e l’invio degli elaborati e della documentazione amministrativa saranno possibili dal 18 novembre alle ore 8:00 al 18 dicembre 2026 alle ore 12:00.

Il bando, il Documento di indirizzo alla progettazione, gli allegati e il calendario completo sono consultabili all’indirizzo: https://concorsiawn.it/baronia-parco-idee/