Baiano, telefonate truffa da finti dipendenti comunali: l’allarme del sindaco Montanaro

BAIANO- Telefonate a nome del Comune di Baiano, spacciandosi per dipendenti comunali per mettere in atto delle truffe. E’ l’ultima trovata dei malfattori, che nel comune mamdamentale avrebbero contattato anziani in particolare, spacciandosi per dipendenti del Comune. A dare l’allarme, avvisando i propri concittadini ci ha pensato il sindaco Enrico Montanaro, che in un post ha avvertito che ” il loro chiaro ed unico intento è quello di mettere in atto delle truffe, cercando di carpire dati sensibili, informazioni personali o personali patrimoniali, oppure avanzando richieste economiche. Ci tengo a precisare e a rassicurarvi che nessun dipendente dell’Amministrazione Comunale contatta i cittadini al telefono per richiedere denaro, dati bancari o informazioni private. Le comunicazioni ufficiali dell’Ente seguono sempre canali formali e certificati” Per questo Montanaro ha invitato i suoi concittadini seguire alcune raccomandazioni: “Non fornite alcuna informazione personale o bancaria al telefono. Agganciate immediatamente la chiamata se vi accorgete che l’interlocutore avanza richieste sospette a nome del Comune. Avvisate i parenti anziani, che spesso sono le vittime principali e più indifese di questi truffatori. In caso di dubbio o se avete ricevuto una chiamata di questo tipo, vi prego di non esitare e di segnalare subito l’episodio al Comando dei Carabinieri o alla nostra Polizia Locale.La sicurezza di Baiano e dei suoi cittadini viene prima di tutto.Facciamo rete per fermare questi sciacalli”.