Baiano, schiaffeggia un carabiniere che tentava di calmarlo: arrestato un 45enne

BAIANO- Si presenta presso il Comando della Compagnia dei Carabinieri dĩ Baiano, e all’interno della sala d’attesa, dopo aver iniziato a chiedere: “dovete darmi le tessere”, “dove stanno i miei soldi” sferra un violento schiaffo al volto di un carabiniere che lo aveva invitato a calmarsi, cagionandogli lesioni personali, refertate con cinque giorni di prognosi. Per questo motivo un quarantacinquenne di Avella, già noto alle forze dell’ordine, e’ stato arrestato per lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni e per resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Anche perche’ dopo aver schiaffeggiato il carabiniere, ha iniziato ad inveire contro i militari che erano intervenuti per bloccarlo e ricondotto all’interno degli uffici, si e’ anche dato alla fuga, facendo irruzione all’interno della palazzina adibita agli alloggi di servizio per tentare di barricarsi allinterno, costringendo i Carabinieri intervenuti a forzare l’accesso sferrando un calcio alla l porta di accesso che il quarantacinquenne teneva bloccata con la forza. Ieri mattina il quarantacinquenne e’ comparso davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino Michela Eligiato, per l’udienza con rito per direttissima. La difesa, l’avvocato Francesco Pecchia, ha chiesto il termini a difesa, per cui come chiesto dalla Procura (l’ arresto e’ stato disposto dal sostituto procuratore Marco Auciello) nei suoi confronti il giudice ha disposto la misura cautelare dell’ obbligo di firma.aerre