Baiano, maltrattamenti in famiglia: 48enne arrestato dai Carabinieri

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Baiano hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 48enne del posto ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. Ennesimo episodio di violenza consumatosi tra le mura domestiche.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta al 112, relativa a una violenta lite in ambito familiare.

In pochi minuti, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano ha raggiunto l’abitazione indicata, dove l’uomo, in evidente stato di agitazione, verosimilmente dovuto all’assunzione di alcol, avrebbe provocato dei danni all’interno della casa. Condotto in Caserma, al termine delle formalità di rito il 48enne è stato tratto in arresto e associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la persona arrestata è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.